Psv-Girona, le ultimissime sulle formazioni

Queste le ultimissime di formazione in vista della sfida tra Psv e Girona con le due squadre che hanno rispettivamente due e tre punti in classifica e hanno bisogno di un risultato positivo per accelerare i tempi. Gil e Van De Beek proveranno in tutti i modi a regalare una vittoria agli spagnoli.

Psv-Girona, le probabili formazioni:

PSV (4-2-3-1): Benitez; Mauro, Flamingo, Boscagli, Dams; Saibari, Tillmann; Bakayokjo, Til, Lang; De Jong. All.: Bosz.

Girona (3-4-3): Gazzaniga; Juanpe, Lopez, Blind; Martinez, Herrera, Clua, Gutierrez; Gil, Van De Beek; Miovski.