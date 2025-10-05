Pulisic sbaglia un rigore e Leao spreca: solo pari tra Juventus e Milan allo Stadium (0-0)

Termina in pareggio il big match della sesta giornata di Serie A tra Juventus e Milan. Le due squadre non vanno oltre lo 0-0 all’Allianz Stadium: l squadra di Allegri gioca un buon primo tempo, ma nella ripresa cede il passo alla Signora, brava a rinfoltire il centrocampo bloccando così le possibili ripartenze avversarie. Da segnalare l’errore sul dischetto di Christian Pulisic, il quale spara alto alla destra del portiere; successivamente, Leao divora da due passi una clamorosa occasione. Il Diavolo dunque sale a 13 punti in classifica, mentre la squadra di Tudor insegue a 12.

Juventus-Milan, Pulisic spreca un calcio di rigore nella ripresa

I primi minuti della gara risultano molto equilibrati: a parte qualche discesa di Pulisic da un lato e Conceicao dall’altro, nessuna delle due parti riesce a imporsi nettamente sull’altra. I bianconeri provano a mettere in difficoltà la corsia di sinistra del Milan, sfruttando le doti di un frizzante Conceicao, bravo a mettere un pallone molto insidioso in area sul quale David parte leggermente in ritardo. Qualche minuto più tardi è uno dei grandi ex della gara, Adrien Rabiot, a provarci dalla distanza: il suo tiro, però, termina sul fondo. Intorno alla mezz’ora, Santi Gimenez si mette in proprio e supera tutta la difesa per calciare in porta col sinistro, trovando però la pronta risposta di Michele Di Gregorio. La Juventus con una bella incursione in area di Pierre Kalulu, capace di servire molto bene David all’altezza del dischetto del rigore, il quale però scivola al momento della conclusione e nel proseguo dell’azione, Locatelli spara sul fondo dalla lunga distanza. La prima vera grande occasione per gli ospiti arriva grazie al recupero palla di Fofana che innesca una ripartenza conclusa con il cross di Pavlovic per il colpo di testa di Gimenez, largo di poco; la Juve risponde con il piattone di Kalulu, terminato sul fondo.

I bianconeri partono subito forte nella ripresa e sfiorano la rete sugli sviluppi di un calcio d’angolo, quando Gatti colpisce a botta sicura da distanza ravvicinata e Maignan si mette in mostra con un super intervento per salvare i suoi. Qualche minuto più tardi, Kelly frana su Gimenez in area di rigore e l’arbitro Guida concede il penalty ai rossoneri: dal dischetto, però, Pulisic spara alto alla destra di Di Gregorio. I rossoneri mantengono comunque alta la pressione e spingono con qualche conclusione da fuori proprio dello statunitense e di Fofana. Intorno all’ora di gioco è la Juve ad alzare i giri del motore e a mettere in difficoltà la retroguardia ospite, la quale contiene con qualche difficoltà le sortite offensive della Signora. Un’altra grande occasione capita sui piedi di Rafael Leao, entrato al posto di Gimenez: il portoghese ciabatta malamente un pallone molto invitante proveniente dalla sinistra nonostante la posizione ravvicinata. La reazione dei torinesi arriva con le due conclusioni di Openda e Cambiaso, entrambe innocue per Maignan; nei minuti successivi è proprio la squadra di casa a spingere in avanti alla ricerca della vittoria, tuttavia i tentativi risultano vani. Al 90′, Modric s’inventa un pallone geniale per Leao, tuttavia il portoghese spreca nuovamente l’occasione: sulla respinta del portiere, Loftus-Cheek calcia verso la porta ma viene rimpallato da Kelly. Al termine di tre minuti di recupero, la partita termina sullo 0-0.

Juventus-Milan, il tabellino

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Rugani (86′ Kostic), Kelly, Gatti; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceicao (68′ Openda), Yildiz (68′ Vlahovic); David (68′ Thuram). All. Tudor

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (63′ Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez (63′ Leao), Pulisic (73′ Nkunku). All. Allegri

Reti:

Ammoniti: 45′ Fofana (M), 48′ Locatelli (J), 59′ Bartesaghi (M), 74′ Gatti (J).