Nuova puntata di SportPaper TV

Dalle 21.30 alle 23.00 in diretta, 90 minuti di calcio in compagnia di Roberta Pedrelli ed i suoi ospiti. Si parlerà di Serie A, dalla corsa scudetto alla bagarre per un posto in Europa, senza dimenticare il derby della Madonnina in programma questa settimana, in palio il passaggio di turno in Coppa Italia. Una puntata da non perdere, anche in streaming su www.sportpaper.tv

In diretta del Lazio sul canale 14 e in tutta Italia sul 222 in smart tv.