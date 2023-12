Romelu Lukaku è pronto a restare a Roma. Sarebbe questa la notizia svelata da Ilario di Giovambattista, direttore di Radio Radio, che svela come i giallorossi avrebbero trovato l’accordo col Chelsea per tenere il calciatore belga in cambio di 37 milioni di euro, compreso il cartellino di Tammy Abraham, ex attaccante dei Blues. L’ingaggio del belga salirebbe da 7,5 a 11 milioni di euro.