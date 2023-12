Rakow-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla

L’Atalanta si prepara per la trasferta in Polonia in occasione dell’ultima giornata della fase a gironi dell’Europa League, con il primo posto nel Gruppo D già assicurato. Il tecnico Gasperini intende concedere opportunità a coloro che hanno avuto meno spazio in campo durante la stagione. La sfida tra Rakow e Atalanta andrà in scena al Miejski Stadion Piłkarski di Częstochowa giovedì 14 dicembre, con fischio d’inizio fissato alle 21:00. La sfida sarà trasmessa in chiaro su Tv8, sull’app di Dazn e Sky, attraverso i canali Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 252).

Le probabili formazioni di Rakow-Atalanta

Rakow (3-4-2-1): V. Kovacevic; Arsenic, Svarnas, Racovitan; Plavsic, Kochergin, Lederman, Sorescu; Nowak, Cebula; Zwolinski. Allenatore: Dawid Szwarga.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Holm, Bonfanti, Hateboer; Zortea, Adopo, Pasalic, Bakker; De Ketelaere; Muriel, Miranchuk. Allenatore: Gian Piero Gasperini.