La Spagna sorpassa l’Italia nella classifica del ranking europeo 2023/2024. Un sorpasso che è maturato dopo i risultati ottenuti dopo la quinta giornata di Champions League. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, i migliori risultati ottenuti dalle compagini spagnole nelle due notti di Champions (3V, 1P) hanno permesso agli ispanici di agguantare il secondo posto, dietro solo alla Germania. L’Italia (1V,1P,2S) indietreggia di una posizione (3°) aspettando i risultati di Europa League e Conference League.

L’importanza del ranking nel nuovo format

Il ranking Uefa è sempre stato storicamente importante, ma il suo andamento annuale ad oggi deve essere ancor più monitorato per via delle nuove regole valide per il format della Champions League 2024/2025. La Uefa ha aumentato le squadre da 32 a 36, permettendo così l’assegnazione di due ulteriori slot alle prime due nazioni in base alla classifica (uno slot a nazione). L’Italia, quindi, potrebbe ottenere una quinta squadra in Champions League. La classifica, ad oggi, vede al primo posto la Germania e al secondo la Spagna. Al terzo vi è proprio l’Italia mentre per trovare l’Inghilterra bisogna scendere fino alla quinta posizione. Le previsioni sul lungo periodo però vedranno un ritorno degli inglesi (più stabili nelle fasi ad eliminazione). L’Italia molto probabilmente dovrà, quindi, giocarsela con Spagna e Germania.