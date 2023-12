Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli si è raccontato in questa lunga intervista. L’attaccante ha parlato di cosa non sta andando quest’anno, dello scudetto vinto lo scorso anno e di qualche aneddoto interessante di calciomercato.

Napoli, le parole di Giacomo Raspadori

Sul tuo inizio a Napoli?

“Sin dal primo giorno essere qui è stato motivo d’orgoglio. In passato mi hanno cercato Inter, Milan e Juventus, ma ora sono felice di giocare qui perché sono un ragazzo ambizioso e sapevo che questo era il luogo giusto per me. Dopo il Sassuolo, volevo una squadra in grado di poter lottare per uno scudetto e nelle coppe internazionali; all’inizio è stato strano ma qui ora sono davvero felice“.

Sullo scudetto?

“Lo scudetto è stata una vittoria di squadra, dell’allenatore e della società. Ma anche di tutta la città che ci faceva percepire questo desiderio comune, un’attesa vissuta in ogni casa che poi è diventata gioia collettiva“.

Cosa non va quest’anno?

“Non credo che ci sia qualcosa di particolare che non vada. Penso sia fisiologico dopo la vittoria dello scudetto. L’anno scorso abbiamo speso tanto e non essendo abituati a vincere, non abbiamo sempre quella cattiveria che discende da quella convinzione. Dobbiamo ritrovarla e ci stiamo lavorando perché siamo una grande squadra“.