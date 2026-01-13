Raspadori torna in Italia: beffata la Roma, l’attaccante va all’Atalanta

L’Atalanta ha beffato tutti, l’ex Napoli firmerà con la Dea. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, l’operazione si concluderà a titolo definitivo per 25 milioni di euro. Una conferma in più arriva anche dallo stesso Atletico, che ha escluso Raspadori dalla lista dei convocati per la partita di questa sera di Copa del Rey valida per ottavi di finale.

Non ci sono dettagli specifici sulla scelta dell’ex Sassuono, in realtà Massara era riuscito a raggiungere un accordo sia con l’Atletico che con l’entourage del calciatore, che però alla fine ha scelto il club bergamasco. Molto probabilmente, a convincere l’attaccante, sarà stata la formula dell’operazione: il classe 2000 non avrebbe accettato un prestito senza la certezza di rimanere alla Roma. Nella Capitale, l’obbligo sarebbe scattato solo in caso di qualificazione alla prossima Champions League.