Partita al cardiopalma a Baltimora per la 9 week di Football NFL.

Il match parte bene per i Ravens che capitalizzano il primo drive con 3 punti. E’ Minnesota però a riprendere il controllo della partita. Con dei drive per studiati e dei big play dei fenomenali Jefferson e Cook infatti la squadra del Minnesota si porta in vantaggio 17 a 3. Ci vuole un ottimo drive negli ultimi due minuti del secondo quarto, e una costosissima penalità su un lancio profondo per Bateman, per accorciare le distanze 17 a 10.

Squadre negli spogliatoi e Vikings che ricevono la palla per iniziare il terzo quarto. Kick return gestito in maniera magistrale ed ennesimo touchdown per la squadra ospite. Sembra finita per i Ravens, fino ad ora incapaci di dimostrare solidità sia in attacco che in difesa, ma Lamar Jackson continua a dimostrare di essere un candidato MVP e spinge la squadra ad una rimonta insperata, fino a portare la squadra in vantaggio 31 a 24. Minnesota non ci sta, trova ancora il Touchdown e si va ai supplementari.

Poteva finire in maniera tranquilla la partita? Ovviamente no! Ad un passo dal touchdown Lamar Jackson viene intercettato da un fenomenale Barr, ma la difesa Ravens regge l’urto. Ora basta un calcio per vincerla, e con Tucker in squadra il gioco sembra fatto. Dopo un drive ben controllato, dalle 36 yard Tucker la mette tra i pali per il definitivo 34 a 31.

I Ravens torneranno in campo la prossima settimana contro i Dolphins. Nel frattempo i Corvi si godono il primato nella proprio Division.