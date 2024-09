Rayo Vallecano-Atletico Madrid, Simeone punta il Barcellona | Le formazioni

Queste le probabili formazioni di Rayo Vallecano e Barcellona in vista della sfida di domani. La squadra di Simeone a quota 11, insegue i blaugrana per la testa della classifica. Il Cholo lancia dal 1′ Sorloth, ex obiettivo della Roma.

Rayo Vallecano-Atletico Madrid, le probabili formazioni:

Rayo Vallecano (4-4-2): Batalla; Ratiu, Lejeune, Mumin, Chavarria; De Frutos, Valentin, U.Gomez, A.Garcia; Isi, Camello. All.Perez.

Atletico Madrid (3-5-2). Oblak; Le Normand, Witsel, Gimenez; Molina, Gallagher, Koke, De Paul, Riquelme; Correa, Sorloth. All.Simeone.