Roma, primo regalo per Juric: Djidji ad un passo dai giallorossi

Per i giallorossi spunta l'idea Djidji per la difesa

Le strade di mercato sono infinite e, nonostante il mercato estivo sia ufficialmente finito da diverse settimane, la Roma sembrerebbe pronta a fare nuove mosse per completare la rosa. Il nuovo giocatore che si prepara a sbarcare nella capitale è il difensore centrale Koffi Djidji, classe 1992.

Roma, Djidji vicino ai giallorossi

Secondo “Il Romanista”, Ivan Juric ha chiesto l’inserimento di un nuovo difensore centrale per integrare i quattro difensori centrali esistenti (Mancini, Ndicka, Hummels e Hermoso). Lo stipendio non sarà un problema: l’ingaggio di Djidji ai Granata è inferiore al milione di euro, e non sarà difficile raggiungere un accordo con la Roma. La scelta del franco ivoriano però non sorprende, siccome il calciatore sarebbe stato monitorato da tempo. Il francese ivoriano è pronto a riabbracciare Juric, ora si aspetta solo la fumata bianca.