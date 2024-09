Roma, Juric conta su Le Fée e Abdulhamid per il nuovo scacchiere giallorosso | Le ultime

Il nuovo allenatore della Roma, Ivan Juric, è al lavoro da soli due giorni per preparare la partita che attende i giallorossi domenica contro l’Udinese. L’obiettivo è naturalmente quello di ottenere i primi tre punti stagionali, con l’ex tecnico del Torino che potrebbe optare per nuove soluzioni in mezzo al campo.

Il piano di Juric per la “nuova” Roma

Secondo quanto scrive “La Repubblica”, i due nuovi acquisti Saud Abdulhamid e Enzo Le Fée potrebbero scoprirsi due carte interessanti per il nuovo scacchiere giallorosso. Il primo rappresenta il tipo di esterno di gamba e muscoli che tanto piace al croato, l’altro, una volta recuperato dall’infortunio, porterebbe qualità in mediana e sarebbe molto apprezzato dal nuovo tecnico.