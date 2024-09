Roma, Le Fée punta il Genoa | Multa da 2 milioni dalla UEFA

Le Fée è pronto a tornare in campo, mentre a Roma arriva una multa dalla UEFA per il Fair Play Finanziario

Come riportato da “Il Messaggero”, Enzo Le Fée sta scaldando i motori e si prepara a tornare sotto la direzione di Daniele De Rossi. Il centrocampista della Francia, che si era fermato dopo la partita contro l’Empoli, ieri è stato sottoposto ad una risonanza magnetica con esito negativo.

Martedì riprenderanno gli allenamenti e l’ex Rennes punta ad esserci per la partita contro il Genoa. DDR avrà molte opzioni a centrocampo: Koné è caldo, mentre Paredes probabilmente resterà di nuovo in panchina. Intanto la UEFA ha assestato un altro duro colpo: alla Roma è stata comminata una multa di 2 milioni per aver superato di poco l’obiettivo di medio termine fissato per l’esercizio finanziario del 2023.