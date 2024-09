Real Madrid-Alaves, probabili formazioni e dove vederla

In ritardo di 4 punti, il Real Madrid deve rincorrere la squadra di Flick nella corsa alla Liga. Impegno facile sulla carta per la squadra di Ancelotti, che affronta l’Alaves con la sfida che andrà in ondaa su Dazn.

Real Madrid-Alaves, le probabili formazioni:

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Carvajal, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius Junior.

ALAVES (4-2-3-1): Antonio Sivera; Tenaglia, Abqar, Sedlar, Manu Sanchez; Carlos Vicente, Stoichkov, Martin; Toni Martinez.