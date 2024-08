Real Madrid-Atalanta, in palio la Supercoppa | Le ultimissime da Varsavia

Le scelte di Ancelotti e Gasperini per la grande sfida

Grande attesa a Varsavia, questa sera si assegna la Supercoppa Europea. Ancora qualche ora a disposizione per Ancelotti e Gasperini per decidere la formazione da mandare in campo. Formazioni quasi decise, salvo sorprese questi i 22.

LE PROBABILI FORMAZIONI

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinícius. All. Ancelotti.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic, De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.