Benzema a rischio per l’Inter

Problemi per il Real Madrid nonostante voli nella Liga. E’ allarme Benzema per la sfida di martedì sera contro l’Inter in Champions League che vale il primato nel girone. L’attaccante blancos è stato costretto a uscire al 17′ della partita contro la Real Sociedad per un problema muscolare alla gamba sinistra. In attesa di accertamenti strumentali la presenza contro i nerazzurri è da considerarsi in forte dubbio.