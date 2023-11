Real Sociedad obbligato a vincere per provare a conquistare il primato. Alguacil opta per il 4-3-3. Davanti a Remiro, in difesa spazio a Elustondo e Le Normand, con Odriozola e Tierney sulle fasce. Centrocampo affidato a Zubimendi, Turrientes e Méndez. In avanti il tridente composto Zakharyan, Sadiq e Barrenetxea.

Le probabili formazioni:

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Odriozola, Elustondo, Le Normand, Tierney; Zubimendi, Turrientes, Méndez; Zakharyan, Sadiq, Barrenetxea. All. Alguacil.

SALISBURGO (4-4-2): Schlager; Dedić, Piątkowski, Pavlović, Guindo; Sučić, Bidstrup, Forson, Gloukh; Šimić, Konaté. All. Struber.