Real Sociedad, già qualificato e pari con l’Inter, ma ancora a caccia di punti per il primato, affronta il Salisburgo. Baschi, imbattuti, hanno l’ultima sfida in casa contro il Benfica. Dall’altra parte gli austriaci, alla ricerca di una vittoria che garantirebbe un posto in Europa League, sconfitti nella gara contro l’Inter. La gara d’andata, disputata il 3 ottobre, è terminata 0-2 per la formazione spagnola. Il match sarà visibile su Sky Sport Arena e Sky Sport (253); in streaming su Sky Go, Now e Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni:

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Odriozola, Elustondo, Le Normand, Tierney; Zubimendi, Turrientes, Méndez; Zakharyan, Sadiq, Barrenetxea. All. Alguacil.

SALISBURGO (4-4-2): Schlager; Dedić, Piątkowski, Pavlović, Guindo; Sučić, Bidstrup, Forson, Gloukh; Šimić, Konaté. All. Struber.