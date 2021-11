Cattive notizie sul fronte recupero infortunati per il Milan. Mister Pioli dovrà fare a meno di Ante Rebic fino alla fine dell’anno. Il croato, alle prese con una lesione al bicipite femorale della coscia destra rimediata in allenamento alla vigilia della sfida con la Fiorentina, non potrà giocare per almeno un mese.