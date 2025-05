Il Milan ha intenzione di continuare con Rafa Leao, il giocatore vorrebbe cambiare aria, a differenza di qualche mese fa quando aveva dichiarato il contrario. Per proseguire insieme c’è necessità di trovare un giusto accordo. Il Diavolo e l’attaccante portoghese domani si incontreranno per discutere sul futuro.

Milan, per lasciar partire Leao i rossoneri chiedono 130 milioni

Il giocatore potrebbe andare ovunque, è uno dei più richiesti sul mercato e le prime tre squadre dell’Arabia Saudita vogliono il giocatore. Per l’attaccante del Milan ci sono Al Hilal, Al Nassr e Al Ittihad, intenzionate a proporre un ricco stipendio da 25 milioni di euro a stagione. Domani è in programma un incontro fra l’entourage del portoghese e i rossoneri per discutere del futuro.

L’intenzione del Milan è di confermare Leao nonostante una stagione tutt’altro che brillante e proficua. Troppi bassi e pochi alti, finendo spesso in panchina con entrambi gli allenatori. Leao preferirebbe cambiare aria. Anche, appunto, per l’ingaggio che gli garantirebbero. La valutazione del Milan è di 130 milioni di euro, più bassa rispetto ai 175 della clausola, ma non è improbabile che ci sia la possibilità di trattare per uno sconto. Sarebbe, comunque, la cessione più alta di sempre in Serie A.