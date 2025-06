Dopo 4 anni finisce l’era Inzaghi all’Inter

Come confermato da Sky, niente fumata bianca, Inter e Inzaghi si dicono addio. Dopo 4 anni sulla panchina nerazzurra termina l’avventura in nerazzurro del tecnico piacentino. Ora sarà caccia al nuovo allenatore, per Inzaghi si aprono le porte dell’Arabia.