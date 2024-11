Reggiana-Sassuolo, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Torna dopo i precedenti n Serie C e Coppa Italia il derby della discordia, a causa del Mapei Stadium, tra Reggiana e Sassuolo. I tifosi neroverdi presenti saranno circa 750, mentre i padroni di casa risponderanno in circa 10000 tra abbonati e biglietti acquistati n prevendita. La Reggiana ha bisogno dei tre punti per uscire dalla zona pericolo, Viali non avrà a disposizione Rozzio e Cigarini, Grosso perde lipani ma recupera Ghion che inizierà la gara dalla panchina pronto a subentrare.

Le probabili formazioni

REGGIANA (3-5-2): Bardi; Sampirisi, Meroni, Fontanarosa; Fiamozzi, Ignacchiti, Reinhart, Portanova, Marras; Pettinari, Gondo. Allenatore: William Viali

SASSUOLO (4-3-3): Moldovan; Toljan, Odenthal, Romagna, Doig; Boloca, Obiang, Thorstvedt; Berardi, Mulattieri, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso

DOVE VEDERLA IN TV

La partita Reggiana-Sassuolo avrà inizio alle ore 20.30 e sarà visibile su DAZN.