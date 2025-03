Serie B: i risultati della 31^ giornata. Volano Sassuolo e Pisa, sprofondo Samp

Sassuolo e Pisa iniziano a prendere le distanze dalle inseguitrici, anche se possiamo considerare il solo Sassuolo con un piede in mezzo in Serie A. Il derby contro la Reggiana finisce 5-1 per i neroverdi, con rete iniziale dei granata con vergara, poi Laurientè, Mulattieri Boloca e Verdi sommergono la Reggiana ed ora la promozione è solo una formalità. Il Pisa vince 3-0 a Cosenza in uno stadio semi deserto a causa della protesta dei tifosi locali contro Guarascio. Per i nerazzurri a segno Moreo, Tourè e Angori, ed ora il vantaggio sullo Spezia è salito a otto lunghezze. Nella altre partite, il Mantova batte il Sudtirol, la Sampdoria cade rovinosamente in casa contro il Frosinone, il Modena batte 2-1 il Catanzaro, infine il Cittadella ferma la Cremonese sul 2-2.

Il programma

Venerdì, ore 20:30 Spezia-Brescia 0-1. Marcatore: 4’ Borrelli.

Sabato, ore 15:00 Cosenza-Pisa 0-3. Marcatori: 23′ Moreo, 30′ Tourè, 43′ aut. Micai.

Sabato, ore 15:00 Mantova-Sudtirol 2-0. Marcatori: 11′ Mensah, 41′ Radaelli.

Sabato, ore 15:00 Sampdoria-Frosinone 0-3. Marcatori: 55′ Konè, 70′ Monterisi, 85′ Ghedjemis.

Sabato, ore 15:00 Modena-Catanzaro 2-1. Marcatori: 33′ Magnino (M), 62′ Iemmello (C), 67′ Gliozzi (M).

Sabato, ore 17:15 Cremonese-Cittadella 2-2. Marcatori: 38′ Okwonkwo (Cit), 46′ Rabbi (Cit), 73′ Valoti (Cre), 75′ Pickel (Cre).

Sabato, ore 19:30 Sassuolo-Reggiana 5-1. Marcatori: 3’ Vergara (R), 15’ Mulattieri (S), 18’ Reinhart (aut.) (S), 35’ Lauriente (S), 38’ Boloca (S), 86’ Verdi (S).

Domenica, ore 15:00 Cesena-Juve Stabia

Domenica, ore 15:00 Carrarese-Bari

Domenica, ore 17:15 Salernitana-Palermo