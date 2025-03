Serie B: i risultati della 31^ giornata. Vittorie di Juve Stabia, Carrarese e Palermo

Si è conclusa la 31^ giornata di Serie B con le ultime tre partite che hanno visto vittoriose Juve Stabia, Carrarese e Palermo. Il Palermo batte la Salernitana grazie alle reti di Brunori e del solito Pohjanpalo arrivato alla quinta marcatura in sette presenze, non basta la rete di Amatucci ai campani che sono penultimi in classifica. La Carrarese batte in rimonta il Bari, grazie alle reti di Torregrossa e Guarino, infine continua a stupire la Juve Stabia che vince a Cesena 2-1 e rafforza la sua classifica nei playoff.

Il programma

Venerdì, ore 20:30 Spezia-Brescia 0-1. Marcatore: 4’ Borrelli.

Sabato, ore 15:00 Cosenza-Pisa 0-3. Marcatori: 23′ Moreo, 30′ Tourè, 43′ aut. Micai.

Sabato, ore 15:00 Mantova-Sudtirol 2-0. Marcatori: 11′ Mensah, 41′ Radaelli.

Sabato, ore 15:00 Sampdoria-Frosinone 0-3. Marcatori: 55′ Konè, 70′ Monterisi, 85′ Ghedjemis.

Sabato, ore 15:00 Modena-Catanzaro 2-1. Marcatori: 33′ Magnino (M), 62′ Iemmello (C), 67′ Gliozzi (M).

Sabato, ore 17:15 Cremonese-Cittadella 2-2. Marcatori: 38′ Okwonkwo (Cit), 46′ Rabbi (Cit), 73′ Valoti (Cre), 75′ Pickel (Cre).

Sabato, ore 19:30 Sassuolo-Reggiana 5-1. Marcatori: 3’ Vergara (R), 15’ Mulattieri (S), 18’ Reinhart (aut.) (S), 35’ Lauriente (S), 38’ Boloca (S), 86’ Verdi (S).

Domenica, ore 15:00 Cesena-Juve Stabia 1-2. Marcatori: 21′ Mangraviti (aut.) (J), 53′ Adorante (J), 57′ Shpendi (C).

Domenica, ore 15:00 Carrarese-Bari 2-1. Marcatori: 37′ Simic (B), 45′ Torregrossa (C), 51′ Guarino (C).

Domenica, ore 17:15 Salernitana-Palermo 1-2. Marcatori: 27′ Brunori (P), 40′ Pohjanpalo (P), 90’+1 Amatucci (S).