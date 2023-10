Capolista a pari merito (14 punti) con il Brest, il Monaco sarà ospite del Reims nell’ottavo turno di campionato di Ligue 1. I ragazzi di Adi Hutter non sono mai usciti sconfitti dai 3 match disputati fino ad ora in trasferta in campionato, ottenendo 2 pareggi e una vittoria, ma c’è stare attenti al Reims, squadra molto ostica quando gioca in casa. Il match è in programma sabato alle ore 21 e sarà visibile su Sky Sport MAX. Lo streaming di Reims – Monaco sarà visibile con Now TV e Sky Go.

Reims-Monaco, le probabili formazioni

Formazione Reims (4-2-3-1): Diouf; Foket, Abdellhamid, Okumu, De Smet; Matusiwa, Richardson; Ito, Teuma, Munetsi; Daramy. Allenatore: Still

Formazione Monaco (3-4-2-1): Kohn; Vanderson, Maripan, Magassa; Singo, Zakaria, Fofana, Henrique; Minamino, Golovin; Ben Yedder. Allenatore: Hutter