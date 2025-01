Rensch: “La Roma e la Serie A da sempre un sogno”

Devyne Rensch è un nuovo calciatore della Roma. Come riferisce Sky Sport, il difensore olandese si è presentato al mondo giallorosso dichiarando: “La Roma e la Serie A sono da sempre un sogno per me e la mia famiglia, la prima volta che la Roma mi ha chiamato ho pensato subito che sarei voluto venire qui, non c’è stato nemmeno bisogno di discuterne. Questo è un grandissimo club e percepisco energia positiva, mi piace tutto, anche i colori sono molto belli così come la città. Ci ho messo un secondo a decidere di trasferirmi”.

Resch: “Roma un club con una grande storia”

Rensch ha aggiunto: “La Roma è un club importante con grande storia, ho visto tutte le partite per cui conosco benissimo l’energia che si respira allo stadio. Sarà davvero un piacere sentire questa energia e non vedo l’ora di incontrare i tifosi. Voglio ottenere buoni risultati e fare la storia”.