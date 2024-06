Repubblica Ceca-Turchia, probabili formazioni e dove vederla

Alla Turchia basta un pareggio per passare agli ottavi come seconda del girone

C’è ancora speranza per la Repubblica Ceca di Patrick Schick che con una vittoria sarebbe certa della qualificazione agli ottavi e del secondo posto nel girone. I due precedenti agli Europei, però, hanno visto la Turchia prevalere sulla Nazionale ceca: 3-2 nel 2008 e 2-0 nel 2016, entrambe nell’ultima giornata della fase a gironi. Il match sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Now TV e Skygo mercoledì 26 giugno alle ore 21.

Probabili formazioni Repubblica Ceca-Turchia

REPUBBLICA CECA (3-5-2): Stanak; Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Soucek, Barak, Provod, Doudera; Hlozek, Chytil. Ct. Hasek

TURCHIA (4-2-3-1): Bayindir; Muldur, Merih Demiral, Ayhan, Kadioglu; Yuksek, Calhanoglu; Kahveci, Guler, Yildiz; Yilmaz. Ct. Montella