Rinnovo De Rossi, ecco perchè i Friedkin hanno voluto annunciarlo oggi

La fiducia a De Rossi arrivata proprio oggi dalla proprietà è la chiave giusta per affrontare la partita di questa sera, con un ambiente per la Roma sereno ed elettrizzante

De Rossi rimarrà a Roma anche il prossimo anno, dopo l’annuncio dei Friedkin che daranno fiducia all’allenatore dei giallorossi anche per la prossima stagione visti i risultati importanti che ha avuto con la squadra, ma non solo: gli accorgimenti tattici, e soprattutto la questione mentale ha fatto sì che si è guadagnato la permanenza.

De Rossi rimarrà alla Roma, i dettagli della trattativa arriveranno in seguito

De Rossi all’inizio dell’incarico aveva firmato in bianco, ma ora potrà firmare un contratto a lungo termine con la Roma. E la notizia che arriva oggi proprio nella gara più importante dell’anno nei quarti di Europa League con il Milan, non è un caso. Per “Sky Sport” dopo l’incontro avvenuto ieri tra la dirigenza e De Rossi senza sottoscrivere alcuni dettagli, che arriveranno successivamente, daranno sicuramente molta più forza mentale a De Rossi e tutto l’ambiente alla vigilia di una partita così importante per la Roma.