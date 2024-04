Roma-Leverkusen, arbitra Letexier | I precedenti con i giallorossi

Scelto l’arbitro dell’attesa sfida di semifinale tra Roma e Bayer Leverkusen , in programma giovedì allo Stadio Olimpico con inizio fissato alle ore 21. A dirigere l’incontro sarà Francois Letexier che sarà coadiuvato dagli assistenti Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, mentre Jerome Brisard e Willy Delajod saranno al Var. Rade Obrenovic, invece, ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale.

Letexier ha diretto due volte la Roma, tra l’altro entrambe nell’attuale edizione dell’Europa League. Il primo precedente risale allo sconfitta maturata dai giallorossi contro la Slavia Praga per 2-0. Il fischietto francese è stato l’arbitro anche del match d’andata tra la Roma e il Brighton, vinto dalla squadra di De Rossi per 4-0. Anche con il Leverkusen ci sono due precedenti: il successo per 5-1 contro l’Aek Larnaka nel 2018 e la sconfitta casalinga rimediata con l’Atalanta nel 2022.