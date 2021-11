Rinnovo Fabian Ruiz in standby: la paura del Napoli

Fabian Ruiz: uomo chiave per il Napoli

Fabian Ruiz è al centro del progetto del Napoli ed è un giocatore fondamentale per la squadra. Sotto la guida del tecnico Spalletti ha trovato fiducia e continuità, diventando inamovibile.

Le sue prestazioni stanno inevitabilmente attirando l’attenzione di altri club e l’ipotesi di un addio imminente non è da escludere, considerando anche il contratto in scadenza e il rinnovo che ancora non arriva. Tra le squadre interessate c’è il Real Madrid.

Ruiz è arrivato a Napoli nel 2018 dal Betis, dall’inizio della stagione in corso è diventato uno degli uomini chiave, tanto da aver disputato 14 partite su 14 – stasera salterà il match di Europa League contro il Legia Varsavia per un lieve affaticamento muscolare.

Il Real Madrid su Fabian Ruiz

Il contratto di Fabian Ruiz è in scadenza nel 2023, ma il rinnovo sembra essere ancora in stand-by. In attesa di capire se ci siano gli estremi per un rinnovo, il Real Madrid mostra concreto interesse.

Il Napoli teme di perdere il giocatore, ancor di più se a parametro zero. L’idea era nata già nella scorsa sessione di mercato, ma il Real di Ancelotti potrebbe tentare l’affondo per lo spagnolo durante il mercato invernale.

Sembra che attualmente per Fabian la società partenopea chieda 50 milioni, da vedere se il Real Madrid sarà disposto ad offrirli e se il Napoli vorrà lasciar andare il suo talento.