mercoledì, Marzo 11, 2026
Serie B. programma ed arbitri della 30^ giornata

Serie B. programma ed arbitri della 30^ giornata

Gli arbitri di Serie B

Salvatore Ciotta
l’arbitro andrea colombo ( foto di salvatore fornelli )
L’ARBITRO ANDREA COLOMBO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Di seguito programma ed arbitri della 30^ giornata del campionato di Serie B:

MODENA – SPEZIA    Venerdì 13/03 h 20:30

TURRINI

BELSANTI – ZEZZA

IV:      D’EUSANIO

VAR:  SANTORO

AVAR:   DEL GIOVANE

 

BARI – REGGIANA    h. 15:00

PAIRETTO

LUCIANI – BIFFI

IV:      ARENA

VAR:   VOLPI

AVAR:    GHERSINI

 

CESENA – FROSINONE    h. 15:00

MASSIMI (foto)

MONDIN – LAGHEZZA

IV:       LOVISON

VAR:  MERAVIGLIA

AVAR:    DI VUOLO

 

EMPOLI – MANTOVA    h. 15:00

MARCENARO

CEOLIN – SANTAROSSA

IV:     ZANOTTI

VAR:   COSSO

AVAR:    PRENNA

 

JUVE STABIA – CARRARESE    h. 15:00

TREMOLADA

RICCI – PRESSATO

IV:      LEONE

VAR:   MAZZOLENI

AVAR:    MONALDI

 

PADOVA – CATANZARO    h. 15:00

FERRIERI CAPUTI

GARZELLI – PISTARELLI

IV:     GAVINI

VAR: RUTELLA

AVAR: PATERNA

 

MONZA – PALERMO    h. 17:15

DOVERI

COLAROSSI – CIPRESSA

IV:     CALZAVARA

VAR:    CAMPLONE

AVAR:     PAGANESSI

 

SAMPDORIA – VENEZIA    h. 19:30

FELICIANI

VOTTA – BITONTI

IV:     CREZZINI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:      GUALTIERI

 

VIRTUS ENTELLA – AVELLINO    Domenica 15/03 h. 15:00

PERRI

GALIMBERTI – ZANELLATI

IV:       GIANQUINTO

VAR:     BARONI

AVAR:  COLOMBO

 

SUDTIROL – PESCARA    Domenica 15/03 h. 17:15

ALLEGRETTA

CATALLO – EMMANUELE

IV:       DI MARCO

VAR:     PRONTERA

AVAR:   NASCA

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

