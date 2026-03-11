Serie B. programma ed arbitri della 30^ giornata

Di seguito programma ed arbitri della 30^ giornata del campionato di Serie B:
MODENA – SPEZIA Venerdì 13/03 h 20:30
TURRINI
BELSANTI – ZEZZA
IV: D’EUSANIO
VAR: SANTORO
AVAR: DEL GIOVANE
BARI – REGGIANA h. 15:00
PAIRETTO
LUCIANI – BIFFI
IV: ARENA
VAR: VOLPI
AVAR: GHERSINI
CESENA – FROSINONE h. 15:00
MASSIMI (foto)
MONDIN – LAGHEZZA
IV: LOVISON
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: DI VUOLO
EMPOLI – MANTOVA h. 15:00
MARCENARO
CEOLIN – SANTAROSSA
IV: ZANOTTI
VAR: COSSO
AVAR: PRENNA
JUVE STABIA – CARRARESE h. 15:00
TREMOLADA
RICCI – PRESSATO
IV: LEONE
VAR: MAZZOLENI
AVAR: MONALDI
PADOVA – CATANZARO h. 15:00
FERRIERI CAPUTI
GARZELLI – PISTARELLI
IV: GAVINI
VAR: RUTELLA
AVAR: PATERNA
MONZA – PALERMO h. 17:15
DOVERI
COLAROSSI – CIPRESSA
IV: CALZAVARA
VAR: CAMPLONE
AVAR: PAGANESSI
SAMPDORIA – VENEZIA h. 19:30
FELICIANI
VOTTA – BITONTI
IV: CREZZINI
VAR: DI PAOLO
AVAR: GUALTIERI
VIRTUS ENTELLA – AVELLINO Domenica 15/03 h. 15:00
PERRI
GALIMBERTI – ZANELLATI
IV: GIANQUINTO
VAR: BARONI
AVAR: COLOMBO
SUDTIROL – PESCARA Domenica 15/03 h. 17:15
ALLEGRETTA
CATALLO – EMMANUELE
IV: DI MARCO
VAR: PRONTERA
AVAR: NASCA