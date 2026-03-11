Lazio, stagione finita per Provedel: stop di 4-5 mesi per il portiere

Brutte notizie per la Lazio: Provedel starà fuori almeno 4-5 mesi dopo l’infortunio subito. Una stagione d’oro, una stagione dove è stato un muro per gli avversari, adesso un terribile infortunio ha messo fine alla stagione di Ivan Provedel.

Lazio, stagione finita per Provedel

Il muro della Lazio perde il suo pezzo più pregiato: Ivan Provedel. Il portiere biancoceleste è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla spalla destra presso il Concordia Hospital di Roma. L’intervento, eseguita dal dottor Giovanni Di Giacomo insieme al collega Alberto Costantini, è durata 45 minuti ed è perfettamente riuscita. Per l’estremo difensore, però, il campionato 2025/26 cala tristemente il sipario.

Al suo posto, per le prossime 11 partite (12 se arriverà in finale di Coppa Italia), la porta biancoceleste sarà gestita dal giovanissimo Motta. Per lui un’ottima chance per fare esperienza ma soprattutto per dimostrare le sue qualità. Edoardo Motta, ingaggiato al posto di Christos Mandas che è stato ceduto in Inghilterra al Bournemouth con la formula del prestito. Motta, con la presenza nel match contro il Sassuolo, tra i pali dello stadio Olimpico, è diventato il più giovane portiere della storia della Lazio a disputare una partita da titolare. Con i suoi 21 anni e 55 giorni, infatti, l’ex Reggiana ha superato il precedente detentore, Fernando Muslera, che era sceso per la prima volta in campo dal 1′ quando aveva 21 anni e 91 giorni.

Provedel tornerà ad inizio prossima stagione, per lui la riabilitazione sarà lunga, previsti 4-5 mesi di stop.