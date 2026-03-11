Il calciomercato Milan ha inserito un nome sulla lista già dalla scorsa finestra. Per la prossima sessione di mercato, quella estiva, i dirigenti del Diavolo proveranno l’affondo finale per portare Mario Gila a Milanello. Il piano della società di Via Aldo Rossi è stato già stilato.

Calciomercato Milan, in estate Gila obiettivo principale

La società milanese è già a lavoro per dare al Milan del futuro la possibilità di prendere forma. La dirigenza rossonera sta accelerando le manovre per consegnare a Massimiliano Allegri una rosa capace di dominare in Serie A e tornare protagonista assoluta in Champions League dalla prossima stagione. Il club lombardo punta a innesti mirati per alzare l’asticella della qualità. Il prime nome in lista è Mario Gila.

Questa estate i rossoneri faranno l’offerta alla Lazio provando anche a chiedere una cifra più bassa, considerando che Gila ha solamente un anno di contratto e la stagione dei biancocelesti non è stata esaltante. Il Diavolo punta a prenderlo per una cifra attorno ai 15 milioni di euro, con una percentuale che andrà al Real Madrid.