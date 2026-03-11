Domani sera andrà in scena un’insolita sfida di Europa League: Bologna-Roma. I giallorossi hanno pescato i felsinei agli ottavi di finale della competizione e l’andata è prevista per domani, 12 marzo, mentre il ritorno nel giorno 19 marzo. La squadra di Gian Piero Gasperini dovrà affrontare un impegno non indifferente per poter accedere alle fasi finali del torneo. Di seguito le idee del tecnico per la sua Roma.

Bologna-Roma, le idee del Gasp per domani sera

Domani la Roma cercherà di mettere un’ipoteca sul passaggio del turno. Gasprini sta pensando alla giusta formazione da schierare in campo. Non sarà semplice. Il tecnico dovrà cercare di rendere perfetto il suo centrocampo, dove la gara potrà essere gestita meglio e cercando di aiutare anche l’unico attaccante, Malen.

Molto probabilmente, il destino della Roma, domani sarà affidato di nuovo ai piedi di Bryan Cristante e Manu Koné. Che, anche se non stanno vivendo un momento brillante, proveranno a fare del proprio meglio. A Bologna Cristante potrebbe anche giocare alto, anche per sfruttare la sua abilità sui palloni alti. Se invece dovesse essere confermato in mediana, dovrà costruire dal basso e provare a verticalizzare per chi è in avanti.

Probabile formazione Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, N’Dicka, Ghilardi; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Pellegrini, Pisilli; Malen.