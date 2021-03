Riscatto Tomori, pronti 28 milioni: la società rossonera ha deciso

Riscatto Tomori

Fikayo Tomori è arrivato a Milano in prestito dal Chelsea in un momento difficile per la formazione di Stefano Pioli. Tomori è arrivato per sopperire le numerose assenze per infortuni. Ma si è ricavato sempre più spazio, guadagnandosi la stima dell’allenatore e della società e, oggi, dopo un mese e mezzo dal suo arrivo, è uno degli uomini essenziali nell’organico di Pioli.

Milan, pronti 28 milioni per Tomori

Fikayo Tomori, classe 1997, difensore di 23 anni, non fa che dimostrare le sue qualità sul campo con la maglia dei rossoneri. Al momento conta 4 presenze in Serie A, 1 in Coppa Italia e due in Europa League. Ad ogni gara ha convinto sempre di più la società rossonera a chiedere il riscatto al Chelsea. A Tomori è legata un‘opzione di acquisto fissata a 28 milioni di euro, ma nonostante l’importo elevato, il Milan si sforzerà di ingaggiarlo. Secondo la Gazzetta dello Sport, la società rossonera è decisa per il riscatto e di trattenere a Milanello il giovane inglese.