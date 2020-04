ritiro Parisse l’impossibile addio

ritiro Parisse | Sergio Parisse è un monumento del rugby italiano, classe 1983, 142 partite in maglia azzurra. Per lui è il momento del passo d’addio. Ma, come riporta Tuttosport, è un’attesa che non si sa quanto potrà durare. Come ammette lui stesso: “Sono in stand-by e preferisco non pensarci”, dice in un’intervista rilasciata alla Federazione italiana Rugby su Facebook.

I fatti

I fatti. Il terza linea italo-argentina avrebbe dovuto giocare sabato 12 ottobre in Giappone per la poule B dei Mondiali contro gli All Blacks. Ma la partita è stata annullata a caus di un tifone. L’appuntamento era stato rinviato al prossimo 14 aprile, quando nel Sei Nazioni avrebbe dovuto giocare contro l’Inghilterra. Ma anche stavolta non è andata come Parisse aveva preventivato. Ci si è messo di mezzo il coronavirus a bloccare tutto. Pertanto ad oggi il record dell’italo-argentino si ferma a 142 presenze condite da 16 mete e un drop per un totale di 83 punti.

ritiro Parisse le sue parole alla FIR

“Meglio non parlarne nemmeno – dice Parisse su Facebook – perché chissà quando potrò giocarla. E se potrò giocarla. La scelta della Federazione italiana, che per prima ha annullato il campionato, mi sembra quella giusta. Qui in Francia siamo fermi, ho l’impressione che si sia un po’ sottovalutato l’’impatto del virus, a differenza di quanto è accaduto del nostro Paese”. Da sottolineare che Parisse ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2020 con l’attuale franchigia, il Tolone squadra francese iscritta alla Top 14 transalpina. “Mi piacerebbe rinnovare – spiega – ma al momento, vista anche la situazione, è impossibile discuterne”. Segnaliamo che Parisse è sposato dal 10 febbraio 2014 con Silvia Bragazzi, con cui ha un figlio, Leonardo. In precedenza fu sposato dal 2010 al 2013 con l’ex miss Francia Alexandra Rosenfeld, e con la quale ha avuto una figlia nata nell’agosto 2010. Tra le attività extra rugbistiche ha doppiato il personaggio di Zangief nel film d’animazione Disney Ralph Spaccatutto.