Rockets, John Wall supera i “suoi” Wizards al primo incontro da ex

Poco prima dell’inizio della stagione Washington Wizards e Houston Rockets si erano accordate per uno scambio di stelle, tra John Wall e Russell Westbrook. Quello di questa notte è stato il primo incontro di questa annata, ed è andato ai Rockets di un ottimo Wall, vincenti per 88 a 107.

Dal 2010 al 2020 con la casacca della compagine della capitale addosso, l’ex di nottata ha infatti chiuso con 24 punti e 5 assist, dimostrando di avere più di qualche motivazione in vista di uno scontro tanto anticipato. Non è un caso, infatti, che insieme alla controparte dell’affare, Westbrook, abbia incassato un doppio tecnico per qualche parola poco amichevole di troppo verso il finale della partita.

Russ and John got into it late in the fourth👀 pic.twitter.com/nlqkFNFJxV — NBCSports Washington (@NBCSWashington) January 27, 2021

“Non ho giocato per due anni, e tutto questo è divertente.” ha commentato Wall “Trovarsi in un posto dove ti senti apprezzato è molto importante. Il contrario non sarebbe piacevole, e io ho la sensazione che questa organizzazione mi abbia voluto qui fin dal primo giorno.”

Coach Scott Brooks, che per anni lo ha allenato a Washington e se lo è trovato contro in una versione ritrovata, ha affermato: “Sono felice per lui. Non del fatto che abbia vinto stasera, ma sono contento che sia tornato. Ha lottato molto e gli auguro un’annata in salute.”

Nuova serata da dimenticare per gli Wizards, artefici di un disastroso inizio di stagione da 3 vittorie e 10 sconfitte. Le attenuanti infortuni e stop per protocolli covid ci sono senza dubbio, ma non giustificano del tutto una partenza tanto a rilento di una squadra che sulla carta sembrava avere il potenziale per lottare per l’accesso ai playoffs.