Se in questo periodo Mourinho non può assolutamente lamentarsi di Lukaku e Belotti, in casa Roma c’è un attaccante che vuole rientrare prima possibile. Si tratta di Tammy Abraham che vuole rientrare prima possibile dopo l’infortunio dello scorso anno contro lo Spezia.

Roma, Mourinho aspetta Abraham. E che attacco con Belotti

L’attaccante inglese ex Chelsea ha posto una foto sui social con una clessidra, segno che manca sempre meno al rientro anche se la Roma va sempre molto cauta, vedi gli infortuni della passata stagione e non solo. Ma quello che ciò che conta di più è che il calciatore è tornato a lavorare con la palla.