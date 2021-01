Roma, a un passo da Bryan Reynolds: Juve beffata

La Roma ad un passo da Bryan Reynolds

Roma e Juventus si contengono Bryan Reynolds, giocatore del Dallas, da un po’. Ma sembra che il club giallorosso sia vicino alla conclusione dell’affare, grazie soprattutto all’amicizia tra Dan Friedkin e il presidente della società americana.

Operazione da 7 milione di euro

Il terzino che sembrava a un passo dai bianconeri, ma a quanto pare la situazione si è capovolta, passerà alla Roma. Tiago Pinto starebbe per chiudere la trattativa con il Dallas con sette milioni di euro, un contratto che terrà il giocatore legato al club capitolino per quattro anni e mezzo di contratto e 700mila euro più bonus a stagione all’americano. Reybolds è un difensore di 19 anni, in forza al Dallas, da tempo la Juventus era interessata al promettente terzino, avviando anche una trattativa, ma è stata beffata dalla Roma. Il giovane difensore dovrebbe arrivare in Italia prima possibile, ma dovrà prima attendere che risulti negativizzato, in quanto è positivo al Covid-19 in questo momento. Il ragazzo sta rispettando il protocollo e risulta in isolamento, seppur senza sintomi e in buona salute.