Roma, addio a Pellegrini: il capitano giallorosso verso la Premier

Il futuro di Lorenzo Pellegrini potrebbe essere lontano da Roma. Stando alle informazioni raccolte dalla redazione di Romanews, la dirigenza capitolina starebbe portando avanti una trattativa con il West Ham per la cessione del centrocampista.

Roma, Pellegrini potrebbe lasciare i giallorossi

Il possibile accordo con gli inglesi che, qualora andasse a buon fine, vedrebbe il centrocampista lasciare la capitale a costo zero. Nonostante questo la società giallorossa arriverebbe a liberarsi del suo pesante ingaggio da circa 7 milioni di euro lordi a stagione. Non pochi, che vanno a gravare molto sulle casse della società dei Friedkin. Pellegrini, che non rifiuterebbe la destinazione, andrebbe a guadagnare lo stesso stipendio percepito in giallorosso ma con un contratto triennale.

L’affare per il West Ham è legato all’addio di Guido Rodriguez, centrocampista classe 1994 ormai fuori dal progetto del tecnico Potter. Il calciatore argentino è stato cercato da Real Betis, Valencia e Gremio. L’ostacolo potrebbe essere l’ingaggio del giocatore, in quanto sono tutti club che non possono garantirgli lo stipendio che percepisce in Premier, circa 4,5 milioni annui. Il giocatore dovrebbe ridurre l’ingaggio se vuole lasciare il West Ham, al massimo gli altri club potrebbero arrivare ad un massimo di 2,5. Diverso il discorso sul versante Turchia, dove Trabzonspor e Fenerbahce, sono pronti ad offrirgli circa 3,8 milioni a stagione.