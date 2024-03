Roma, affaticamento muscolare per Abraham | Le ultime sulle sue condizioni

Nuovo problema fisico per l'attaccante inglese della Roma, ma non sembra essere niente di grave.

Un lieve incidente di percorso nel recupero di Tammy Abraham per la Roma. Il centravanti inglese classe ’97 ha subito un piccolo affaticamento muscolare dovuto all’aumento dei carichi di lavoro. Di conseguenza lo staff giallorosso dovrà modificare la tabella di marcia per il suo ritorno. Non si dovrebbe trattare comunque di nulla di preoccupante, che non sposterà in avanti di molto il rientro definitivo.

La situazione di Abraham

Abraham il 4 giugno 2023 durante Roma-Spezia ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, per la quale ha dovuto sottoporsi a un’operazione e a una lunga riabilitazione. Da inizio marzo ha fatto i primi cauti approcci di allenamento in gruppo. Il suo ritorno in campo era previsto per inizio aprile. Ma potrebbe slittare leggermente a causa di questo problema.