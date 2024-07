La Roma lavora al mercato e cerca rinforzi per consegnare una rosa di spessore a Daniele De Rossi la prossima stagione. Tante le possibili mosse di mercato dei giallorossi. Secondo quanto riportato dagli olandesi di SciSports, la società starebbe sulle tracce di Gustavo Hamer.

Roma, Hamer per il centrocampo di De Rossi

Hamer è un centrocampista che milita nello Sheffield United in Premier League la scorsa stagione, retrocesso in Championship. Classe 1997, brasiliano naturalizzato olandese, la scorsa stagione ha realizzato 5 gol e 8 assist. Il club inglese ha fissato il prezzo: 17 milioni di euro per portarlo via. L’eventuale trasferimento di Hamer porterebbe una parte della somma nelle casse del Feyenoord, come premio di formazione vista la militanza di Hamer nelle giovanili del club di Rotterdam.

Il club inglese potrebbe cedere alle richieste della Roma considerando che è retrocesso in Championship. La Roma potrebbe accelerare per la trattativa, anche in vista di un possibile trasferimento di Aouar in Premier League.