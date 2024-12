Roma-Atalanta, le scelte di Ranieri e Gasperini: le formazioni

Si chiude la giornata di campionato con la grande sfida dell’Olimpico. In difesa c’è Hummels, con Mancini e Ndicka. In mezzo al campo la coppia Koné-Cristante, con Celik e Angeliño sugli esterni. In avanti Dovbyk, con Dybala ed El Shaarawy sulla trequarti. Nell’Atalanta c’è Retegui, come terminale offensivo, sostenuto da De Ketelaere e Lookman.

Roma-Atalanta, le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Cristante, Angeliño; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. All. Ranieri.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.