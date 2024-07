Roma, blitz in corso per portare già stasera Dovbyk nella capitale | Le ultime

Si continua a trattare tra il Girona e la Roma per la trattativa che porterebbe Artem Dovbyk in giallorosso. In questo momento si sta effettuando un incontro tra i vertici della Roma tra cui Lina Souloukou CEO del club, e gli spagnoli per trovare l’accordo definitivo come riferisce Gianluca Di Marzio.

L’ultima offerta della Roma per Dovbyk: 32 milioni più 6 di bonus

La Roma vorrebbe chiudere già questa sera l’operazione e portare nella capitale il suo centroavanti. Le parti continueranno a trattare ad oltranza con la richiesta del Girona ferma sui 35 più 5 di bonus, con i giallorossi che erano arrivati ad offrire 32 milioni di parte fissa più 6 di bonus. Trattativa in continuo aggiornamento.