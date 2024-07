Roma, offerta per Dovbyk non sufficiente | Ghisolfi pronto al rilancio

Per il passaggio di Artem Dovbyk alla Roma manca l’accordo tra le parti. Secondo Sky Sport il Girona avrebbe rifiutato l’offerta da 32 milioni più 4 di bonus, messa sul piatto dal club giallorosso nelle ultime ore. Dopo essersi preso un po’ di tempo per riflettere e decidere, il club spagnolo ha dato la sua risposta, rispedendo al mittente la proposta e chiedendo 35 milioni di euro più 5 di bonus.

Roma-Dovbyk, offerta rifiutata dal Girona | Ecco le opzioni della Roma

La Roma sembra intenzionata ad andare fino in fondo per l’attaccante ucraino e potrebbe alzare ulteriormente la propria offerta. Il giocatore spinge molto col Girona per lasciarlo partire e arrivare alla corte di De Rossi. La trattativa è avviata verso una buona conclusione, ma nel mercato gli imprevisti non mancano. Altra opzione è quella di inserire una percentuale sulla futura riventita per il Girona.