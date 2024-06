Roma, Boga l’alternativa a Chiesa | È un pupillo di Ghisolfi

La Roma è alla ricerca di almeno un esterno offensivo da aggiungere alla rosa e De Rossi ha le idee molto chiare sulle caratteristiche che deve avere: un giocatore di gamba, bravo nell’uno contro uno. Per questo nelle ultime settimane i giallorossi stanno parlando con Chiesa per capirne la disponibilità a sposare il progetto, tenendo però sempre aperte altre piste nel caso in cui l’operazione con la Juventus dovesse rivelarsi troppo complessa o costosa. Ecco allora che spunta, tra gli altri, il nome di Boga.

Ghisolfi pensa a Boga, per De Rossi è una seconda scelta valida

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive che a Ghisolfi interessa una vecchia conoscenza del calcio italiano: Jérémie Boga, ex calciatore di Sassuolo e Atalanta, è stato acquistato un anno fa proprio da Ghisolfi al Nizza per circa 18 milioni. Da capire se ci possano essere le condizioni economiche per un eventuale ritorno in Italia. De Rossi non disdegna le qualità del ragazzo, che ha però da sempre in carriera mostrato limiti “numerici” per essere un calciatore offensivo: con il Nizza, Boga è sceso in campo in 29 occasioni, giocando un totale di 2.101, con 5 gol e 6 assist all’attivo.