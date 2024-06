Roma, si studiano le alternative a Chiesa | C’è Nico Gonzalez

L'esterno argentino è tra i papabili candidati come piano B se l'affare Chiesa non andasse in porto

La Roma vorrebbe acquistare almeno un’ala d’attacco titolare anche per sopperire alle diverse assenze di Paulo Dybala durante la stagione. Resta caldo il nome di Federico Chiesa ma nelle ultime ore la società sta riflettendo sull’esborso economico per l’esterno bianconero perché non sono convinti del rapporto spesa-garanzia. Il classe ’98 negli ultimi due anni è stato spesso infortunato e non ha mai trovato continuità di rendimento dopo il rientro dall’operazione al crociato.

I Friedkin cambiano idea, piace Nico Gonzalez

Oltre a Matteo Politano, tra le alternative della Roma c’è anche Nico Gonzalez che ha appena terminato la sua miglior stagione della carriera con 16 gol e 5 assist. Gli altri nomi sono: Zhegrova del Lille che piace anche alla Juventus, l’ex Atalanta Boga che non ha fatto una grande stagione al Nizza, Ernest Nuamah classe 2003 del Lione che può giocare sia a destra che a sinistra e Jota Silva che gioca al Vitoria Guimaraes e ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro.