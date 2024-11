Roma-Bologna: probabili formazioni e dove vederla

La Roma si prepara ad affrontare il Bologna domenica 10 novembre alle 15:00 allo Stadio Olimpico, in un match cruciale per il futuro di Ivan Juric sulla panchina giallorossa. Dopo il deludente pareggio in Europa League contro l’Union Saint-Gilloise, il tecnico croato potrebbe essere messo in discussione, con una possibile decisione dei Friedkin durante la sosta per le nazionali.

Roma-Bologna, il punto sulle due squadre

In casa giallorossa, le condizioni di Kévin N’Dicka sono incerte. Il difensore, non ancora al meglio, ha saltato la partita di coppa e rischia di essere nuovamente assente. Se dovesse mancare, spazio a Mats Hummels, che ha visto la panchina giovedì scorso in favore di Bryan Cristante. La difesa sarà completata da Gianluca Mancini e Angelino, con Diego Hermoso ancora out per infortunio. A centrocampo, il francese Kone sembra sicuro di una maglia, mentre il posto accanto a lui è in ballottaggio tra Pisilli e Le Fee. Sulle fasce, Zeki Celik e Nicola Zalewski sono favoriti per una maglia da titolare, con Stephan El Shaarawy che parte dietro nelle gerarchie. In attacco, con Paulo Dybala out per infortunio, il giovane Soule prenderà il posto dell’argentino sulla trequarti, affiancato da Lorenzo Pellegrini, mentre in avanti sarà confermato Artem Dovbyk, al momento insostituibile. Tra i pali, spazio a Mile Svilar.

Il Bologna, guidato da Italiano, arriva all’Olimpico con alcune novità. In porta, Skorupski è praticamente certo di partire titolare, mentre la difesa a quattro dovrebbe vedere Holm, Beukema, Casale e Lykogiannis. In mezzo al campo, la coppia di centrocampisti Moro e Freuler è quella più accreditata, con il reparto offensivo che avrà Orsolini, Odgaard e Ndoye a supporto di Castro, unico punto di riferimento centrale in attacco. Da segnalare un ballottaggio fra Dallinga e Castro per il ruolo di punta, con il primo leggermente favorito.

Le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Angelino; Celik, Le Fee, Kone, Zalewski; Soule, Pellegrini; Dovbyk.

All.: Juric

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Casale, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro.

All.: Italiano

Dove vedere la partita

Roma-Bologna sarà visibile in esclusiva su DAZN, con gli abbonati che potranno seguire la gara tramite app su smart tv, oppure utilizzando dispositivi come console PlayStation, Xbox, TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La partita sarà disponibile anche in diretta su tablet, smartphone e pc tramite il sito e l’app di DAZN.

Un match da non perdere, che potrebbe rivelarsi decisivo non solo per le sorti della Roma in campionato, ma anche per il futuro di Juric sulla panchina giallorossa.