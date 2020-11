Tutto sulla sfida europea tra la Roma di Fonseca e il Cluj, cronaca, tabellino e highlights

Roma-Cluj

La Roma batte 5-0 il Cluj in un match valido per la terza giornata del girone A di Europa League disputato allo stadio Olimpico. A decidere la partita le reti di Mkhitaryan al 1′, Ibanez al 24′, Mayoral al 34′ e all’84’ e Pedro all’89’. I giallorossi guidano il gruppo con 7 punti, 3 in più del Cluj e 6 in più di Young Boys e Cska Sofia in campo tra pochi minuti a Berna.

IL TABELLINO

Il tabellino di Roma-Cluj 5-0, gara giocata all’Olimpico e valida per la terza giornata del Gruppo A di Europa League.

Le formazioni ufficiali di Roma-Cluj, gara in programma all’Olimpico e valida per la terza giornata del Gruppo A di Europa League.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Ibanez (61′ Smalling), Kumbulla; Bruno Peres, Cristante (74′ Milanese), Veretout (46′ Pedro), Spinazzola (46′ Juan Jesus); Villar, Mkhitaryan (46′ Pellegrini); Borja Mayoral. A disp: Smalling, Tripi, Karsdorp, Dzeko, Zalewski, Mirante, Boer. ALL.: Fonseca.

CLUJ (4-4-2): Balgradean; Susic (78’Latovlevici), Manea, Ciobotariu, Camora; Deac (46′ Alexandru), Hoban, Itu (46′ Pereira), Djokovic; Debeljuh (67′ Carnat), Rondon (90’Joca). A disp: Dodi Joca, Carnat, Pereira, Sandomierski. ALL.: Patrescu.

Reti: 1′ Mkhitaryan, 23′ Ibanez, 34′ e 84′ Borja Mayoral, 89′ Pedro Ammoniti: Carnat, Hoban

Arbitro: Matej Jug (Slovenia)

