Roma, contatti con il Leeds per l’esterno d’attacco Summerville | La richiesta degli inglesi

Altro nome in cima alla lista degli esterni d'attacco: contatti con il Leeds per Summerville

Roma, Summerville valutato 20-25 milioni di euro

La Roma continua la sua ricerca sul nuovo attaccante. Oltre alla punta la squadra di De Rossi pensa anche sugli esterni dopo il nome di Soulè che si sta facendo sempre più caldo, i giallorossi secondo calciomercato.com stanno avendo contatti con il Leeds per l’esterno d’attacco Crysencio Summerville. Il giocatore olandese è valutato 20-25 milioni di euro. Lo scorso anno in Championship ha fornito 21 gol e 10 assist, media realizzativa sicuramente importante. Ora bisognerà capire se questi contatti si concretizzeranno in una vera trattativa.